Саакашвили: мы должны поддержать президента Зеленского и должны помочь порядочным людям прийти во власть

Вернувшийся в Украину экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили высказывается в поддержку политической силы действующего президента Украины Владимира Зеленского на предстоящих внеочередных выборах в Верховную Раду, и выступает за помощь "порядочным людям".

"Обсуждаем с представителями всех регионов "Руха новых сил" вопрос отношения и подходов к парламентским выборам. Моя позиция: мы должны поддержать президента Зеленского и с другой стороны должны помочь многим порядочным людям прийти во власть", – написал Саакашвили на своей странице в соцсети Фейсбуке в понедельник.

Как сообщалось, в июле 2017 года Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства Украины. А уже 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.