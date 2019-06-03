Политика

15:43 03.06.2019

Албания может потерять безвиз с ЕС

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Албания может потерять безвиз с ЕС

Европейская комиссия подтвердила, что получила от Нидерландов обращение с просьбой пересмотреть безвизовый режим с Албанией из-за опасений в связи с угрозой албанской организованной преступности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря ЕК Наташу Берто.

"Да, мы можем подтвердить, что Европейская комиссия получила сообщение от Нидерландов относительно Албании в контексте применения механизма приостановления действия безвизового режима", - сказала она. в понедельник на брифинге для журналистов в Брюсселе

"В дальнейшем комиссия тщательно оценит содержание сообщения в соответствии с процедурой и основываясь на соответствующих данных и имеющейся информации о конкретных обстоятельствах. Следующим шагом станет информирование с нашей стороны Европарламента и Совета ЕС. Затем они дадут свою оценку и анализ... Любые шаги к инициированию процедуры приостановления безвиза обязаны следовать после тщательной оценки и анализа", - добавила она.

У комиссии по правилам есть месяц на изучение сообщения от Нидерландов. Только после этого может быть принято решение забрать безвиз у Албании.

По словам Берто, впервые в истории Еврокомиссия получает обращение со стороны государства-члена о приостановлении безвиза с третьей страной.

В апреле парламент Нидерландов проголосовал за решение поручить правительству обратиться в Брюссель с требованием восстановления визового режима для граждан Албании, который был отменен в 2010 году. Депутаты мотивировали такое решение тем, что только так можно бороться с криминальными албанскими бандами в Нидерландах.

Теги: #албания #ес
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