Зеленский назначил Федора Вениславского представителем президента в КС

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Федора Вениславского представителем главы государства в Конституционном суде Украины.

Соответствующий указ №351/2019 от 3 июня 2019 года обнародован на сайте президента Украины.

"Назначить Вениславского Федора Владимировича представителем президента Украины в Конституционном суде Украины", - сказано в документе.

Федор Вениславский, 1969 г.рождения, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права Украины Национального университета "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого". Также возглавлял Харьковскую общественную люстрационную палату.