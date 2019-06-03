Политика

14:51 03.06.2019

РФ пытается манипулировать Международным судом и вместо вопросов юрисдикции рассматривать дело на собственных условиях

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РФ пытается манипулировать Международным судом и вместо вопросов юрисдикции рассматривать дело на собственных условиях

 Российская сторона пытается манипулировать в Международном суде (МС) ООН и вместо вопросов наличия у суда юрисдикции по иску Украины о нарушении ею международных конвенций пытается рассматривать дело на своих условиях, считает замминистра иностранных дел Украины по вопросам евро интеграции Елена Зеркаль.

"РФ пытается манипулировать судом и вместо вопросов юрисдикции рассматривать дело по существу на собственных условиях. Как я уже отмечала, это самая большая опасность и ловушка. РФ пытается сказать Суду - забудьте о тысячах страниц доказательств, посмотрите только на несколько фактов, отобранных Россией", - написала Зеркаль на своей странице в Фейсбук в понедельник.

По ее словам, Россия пытается извратить всю доказательную базу.

"Как в советской эстрадной репризе: "Здесь играем, здесь не играем, здесь пятно - рыбу заворачивали". С другой – пытается буквально изменить тексты конвенций, требуя читать их так, чтобы действия России не попадали под их действие", - отметила Зеркаль.

Дипломат рассказала, что Россия также заявляет, что Украина вела себя недобросовестно в попытках мирного досудебного урегулирования спора.

"Здесь мастерство называть белое черным достигает апогея. Эти манипуляции построены очень ловко. И в письменных документах, и в выступлениях адвокатов РФ много сложной аргументации. Но даже простого взгляда на структуру этих аргументов достаточно, чтобы понять их ошибочность", - отметила замглавы украинского внешнеполитического ведомства.

Теги: #россия #украина #суд #оон #зеркаль
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