Борис Джонсон включается в борьбу за пост премьер-министра Великобритании

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон в понедельник объявил о том, что он начинает избирательную кампанию на должность лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.

"Теперь настало время поверить в самих себя, и в то, что мы можем сделать, и вот почему я готов стать лидером Консервативной партии", - заявил в видеозаписи, размещенной на его странице в Twitter.

В мае этого года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который затем возглавит правительство.

Кроме Джонсона, о желании побороться за пост премьера объявили, в частности, министр иностранных дел Джереми Хант и министр здравоохранения Мэттью Хэнкок. Помимо них, претендентами на этот пост считаются экс-министр по делам Brexit Доминик Рааб, министр международного развития Рори Стюарт, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув, а также Андреа Лидсом, в мае покинувшая должность лидера Палаты общин.

При этом британские СМИ называют Джонсона наиболее сильным претендентом на пост премьера Великобритании.

Однако ранее члены британского парламента от оппозиционных партий подвергли критике Бориса Джонсона, призвав не допустить его прихода к власти. По сообщению британских СМИ, такие призывы прозвучали на фоне сообщений о том, что Джонсона вызовут в суд из-за его высказываний о сумме отчислений Британии в ЕС в период кампании за выход страны из союза.

Речь идет о заявлениях Джонсона, ярого сторонника Brexit, в 2016 году - перед референдумом о выходе Британии из ЕС.

По словам автора иска Маркуса Болла, Джонсон ввел в заблуждение общественность, заявив, что Британия делает отчисления в ЕС в размере 350 млн фунтов стерлингов в неделю. Позже выяснилось, что эти цифры не соответствуют действительности.