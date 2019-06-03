Журналистка Юлия Мендель стала пресс-секретарем президента Украины – указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил журналистку Юлию Мендель пресс-секретарем главы государства.

Соответствующий указ №350/2019 от 3 июня 2019 года обнародован на сайте президента страны в понедельник.

"Назначить Мендель Юлию Владимировну пресс-секретарем президента Украины", - сказано в документе.

По информации СМИ, ранее Мендель работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер". Она также была координатором по вопросам медиа представительства Всемирного банка в Украине, несколько лет сотрудничала с The New York Times.

Как сообщалось, 30 апреля 2019 года после оглашения официальных результатов президентских выборов от ЦИК избранный президент Украины Владимир Зеленский объявил конкурс на своего спикера.

По информации СМИ, по состоянию на 3 мая на конкурс спикера Зеленского подали заявления 3 тыс. чел.