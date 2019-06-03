Политика

13:48 03.06.2019

Встреча Юнкера с Зеленским – это возможность поддерживать с Украиной хороший уровень отношений

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Встреча Юнкера с Зеленским – это возможность поддерживать с Украиной хороший уровень отношений

 Предстоящая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером является возможностью поддерживать «очень хороший уровень отношений с Украиной», сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

«Это первая встреча с новым президентом Украины, и мы с нетерпением ее ожидаем. Это возможность поддерживать очень хороший уровень отношений, который у нас был с Украиной также во время президентства Порошенко», - констатировал Схинас в понедельник на брифинге в Брюсселе, комментируя встречу, которая пройдет во вторник в Брюсселе в рамках двухдневного визита Зеленского в Бельгию.

По словам Схинаса, в ходе встречи будет обсуждаться широкий спектр вопросов двухстороннего сотрудничества, экономики, гражданского общества, проведения реформ. «У нас много вопросов для обсуждения», - добавил представитель ЕК.

Встреча с Юнкером будет первой в программе визита президента Зеленского в Брюссель. После него состоится встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. На следующий день, 5 июня, анонсирована встреча с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Теги: #ес #зеленский #юнкер #украина
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