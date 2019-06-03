Зеленский: у нас есть конкретные предложения и 5 июня на заседании ТКГ они будут озвучены

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 5 июня будут озвучены конкретные предложения по урегулированию конфликта на Донбассе.

"У нашей группы действительно есть уже конкретные предложения… Я хочу, чтобы все эти предложения были определены понятными сроками выполнения того или иного пункта", - сказал Зеленский на брифинге в понедельник в Киеве, представляя второго президента Украины (1994-2005) Леонида Кучму, который вновь будет возглавлять украинскую сторону в ТКГ.

Он также сообщи, что следующее заседание ТКГ пройдет 5 июня.