Кучма снова будет представлять Украину в ТКГ по Донбассу, на заседании 5 июня представит новые предложения по урегулированию конфликта – Зеленский

Второй президент Украины (1994-2005), Леонид Кучма вновь будет возглавлять украинскую сторону в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, первое заседание которой состоится 5 июня, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Уже 5-го июня будет первая встреча Трехсторонней группы во главе… с Леонидом Даниловичем Кучмой", - сказал Зеленский на брифинге в Киеве в понедельник.

Глава государства добавил, что наработаны конкретные, с определением временных рамок, предложения, которые будут озвучены на заседании ТКГ 5 июня.

"У нашей группы действительно есть уже конкретные предложения ... Я хочу, чтобы все эти предложения были определены понятными сроками выполнения того или иного пункта", - сказал Зеленский.

В свою очередь, Кучма отметил, что "не мог не согласиться с таким предложением (вновь возглавить украинскую делегацию – ИФ), так как действительно Украина переживает не самые легкие свои времена".

Он подчеркнул, что в его правилах нести ответственность за принятые решения.

"Сегодняшняя встреча у президента Украины говорит о том, что у меня есть такая возможность и при группе, которая сегодня создана в "Нормандском формате" сделать свой вклад", - добавил он.

При этом Кучма отметил, что если данной группой будут приниматься какие-либо решения, они должны быть реализованы. "Я не могу работать в качестве "свадебного генерала", - подчеркнул второй президент Украины.

О предшествовавшей брифингу второго и шестого президентов Украины встрече Зеленского с членами украинской делегации Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Во встрече приняли участие, в частности, секретарь СНБО Александр Данилюк, начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак, заместитель главы администрации президента Владимир Пристайко, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, дипломат Александр Моцик, генерал-майор Богдан Бондарь, экс-омбудсмен, глава общественной организации "Украинский институт по правам человека" Валерия Лутковская.

На этой встрече, говорится в информации, Зеленский представил главу украинской делегации группы – Кучму, который представлял Украину в ТКГ в 2014-2018 гг и "за это время в Донецкой и Луганской областях удалось остановить полномасштабные боевые действия, вернуть из плена более 3тыс. украинских военных и гражданских, начать восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса".

Участники встречи обсудили перспективы активизации переговорного процесса и необходимые шаги для этого.

"Мы обменялись мнениями, что в первую очередь нужно делать. Проблема безопасности - один из главных вопросов", - приводит пресс-служба президента слова Кучмы.

По его словам, уже есть предложения, которые могут помочь активизировать Минский процесс.

"Руководитель украинской части Трехсторонней контактной группы также отметил, что есть вопросы, требующие законодательного урегулирования со стороны Украины. Кроме того, Леонид Кучма отметил, что будет инициироваться прекращение боевых действий на время жатвы", - говорится в сообщении.