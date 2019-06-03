Баканов обещает реформу СБУ с упором на мотивацию сотрудников служить стране, а не частным интересам

Кадровый состав Службы безопасности Украины будет перезагружен, реформа Службы пройдет с проекцией на обучение и мотивацию сотрудников служить Украинскому государству, а не частным интересам, заверяет временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов.

"Реформу СБУ в том числе мы должны начать с инвестиций в людей, их обучение", - сказал Баканов на брифинге в Киеве в понедельник.

В частности, по его словам, речь идёт о подготовке специалистов по борьбе с киберпреступлениями.

"Люди не должны думать о том, где им взять деньги на хлеб насущный. Они должны иметь с точки зрения материально-технического обеспечения все для того, чтобы работать на государство, а не на какое-то там "крышевание". Поэтому, с одной стороны, мы должны вкладываться в людей, мы должны поднять статус работы СБУ на новый уровень, люди должны хотеть служить в СБУ, служить Украине, а не частным интересам", - подчеркнул врио главы СБУ.

С другой стороны, по его словам, необходимо "перезагрузить, в том числе и кадровый состав СБУ".

"Одобрение есть от президента Украины, соответственно, такие меры будут и предприниматься", - подытожил Баканов.

Он также рассказал о подробностях своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня проходила встреча с президентом Украины. Президент поставил перед Службой достаточно четкую задачу. Первое – это преодолеть коррупцию, которую президент считает основной бедой Украины.... Больше не будет никаких крышевальщиков, никаких смотрящих ни за каким бизнесом, ни за какими теневыми сделками... Наша задача – вывести теневой бизнес из тени", - сказал Баканов.