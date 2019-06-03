СБУ будет адекватно реагировать на все факты давления на бизнес, уверяет Баканов

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заверяет, что СБУ будет адекватно реагировать на все факты давления на бизнес, в том числе, и выявлять своих сотрудников, причастных к таким незаконным действиям.

"Люди, крышующие теневой бизнес, иногда забывают и переходят к крышеванию и давлению на обычный бизнес. Понятно, что мы должны реагировать на такие факты, действовать быстро и эффективно", - сказал Баканов на брифинге в понедельник в Киеве.

По его словам, менять законодательство для этого не надо, а следует просто действовать в рамках тех законов, которые уже существуют.

"Обращаюсь к журналистам и обществу: если у вас есть факты такого давления, пожалуйста, обращайтесь, мы с большим удовольствием отработаем эти материалы", - призвал Баканов.

Комментируя замечание о том, что представители СБУ сами занимаются таким крышеванием, врио главы СБУ сказал: "Об этом действительно говорят, есть такие факты. Внутренняя безопасность, я уверен, такие факты расследовала и расследует... Давайте делать такие факты публичными, и когда есть публичность в таких процессах, потом сложно скрывать".

"Это приоритет. Давления на бизнес никакого быть не может", - подытожил он.