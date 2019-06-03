Журналистка Мендель выиграла конкурс на должность пресс-секретаря Зеленского – источник

Журналистка Юлия Мендель выиграла конкурс на должность пресс-секретаря президента Украина Владимира Зеленского, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник.

По информации СМИ, ранее Мендель работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер". Также она была координатором по вопросам медиа представительства Всемирного банка в Украине и несколько лет сотрудничала с The New York Times.

Как сообщалось, 30 апреля 2019 года после оглашения официальных результатов президентских выборов от ЦИК избранный президент Украины Владимир Зеленский объявил конкурс на своего пресс-секретаря.

По информации СМИ, по состоянию на 3 мая на конкурс спикера Зеленского направилось 3 тыс. человек. Среди кандидатов были профессиональные журналисты, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты профильных факультетов и актеры.