Политика

12:40 03.06.2019

Врио главы СБУ Баканов заявляет, что готов возглавить Службу, если Рада примет такое решение

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Врио главы СБУ Баканов заявляет, что готов возглавить Службу, если Рада примет такое решение

 

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заявляет, что готов возглавить СБУ, если Верховная Рада примет такое решение.

"От меня этот вопрос не зависит – он зависит от Верховной Рады Украины. Если она утвердит мою кандидатуру, то буду главой СБУ", - сказал Баканов на брифинге в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос о том, намерен ли он возглавить СБУ.

Вместе с тем, он добавил, что ему пока не известно, внесено ли представление о назначении руководителя СБУ в парламент.

Теги: #баканов #верховная_рада #сбу #украина
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