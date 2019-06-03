Политика

12:38 03.06.2019

Зеленский 4-5 июня в Брюсселе встретится с генсеком НАТО Столтенбергом и президентом Евросовета Туском

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Зеленский 4-5 июня в Брюсселе встретится с генсеком НАТО Столтенбергом и президентом Евросовета Туском

Президент Украины Владимир Зеленский 4 июня в Брюсселе примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО, а 5-го проведет встречу с президентом Европейского совета Дональдом Туском.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 4 июня, в штаб-квартире НАТО", - говорится в сообщении на сайте Альянса.

В НАТО указали, что Зеленский примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО.

После чего в 16:45 (по местному времени) Столтенберг и Зеленский дадут совместную пресс-конференцию.

В свою очередь сайт Европейского совета сообщает, что в среду, 5 июня, в 14.30 (по местному времени) пройдет встреча президента Евросовета с Зеленским.

Теги: #ес #зеленский #украина #нато #столтенберг #туск
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