Тимошенко ратует за начало переговоров по освобождению удерживаемых в РФ украинцах "с чистого листа"

Лидер парламентской фракции "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко высказывается за начало проведения "с чистого листа" переговоров о возвращении украинских граждан, незаконно находящихся в заключении в Российской Федерации и на временно оккупированной территории.

"Надо немедленно начать переговоры с чистого листа. Минские договоренности зашли в тупик. Никакого обмена пленными не существовало, просто прикрывали этими заявлениями тотальную коррупцию и раздел ресурсов страны людьми, которые окружали бывшего президента", - сказала Тимошенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Она напомнила, что "спикер Государственной думы (Валентина Матвиенко – ИФ) страны, которая ведет против нас войну, сказала о том, что надо начинать переговоры с чистого листа, в том числе в связи с избранием нового президента".

"Сейчас надо начинать все с начала, и начинать немедленно", - подчеркнула лидер "Батькивщины".