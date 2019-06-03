Политика

12:27 03.06.2019

Зеленский требует от врио главы СБУ Баканова за 2 недели дать первые результаты борьбы с теневой экономикой

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Зеленский требует от врио главы СБУ Баканова за 2 недели дать первые результаты борьбы с теневой экономикой

 Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым отметил важность борьбы с контрабандой и потребовал от Службы безопасности в течение двух недель продемонстрировать первые результаты работы.

"Мы сейчас говорим не о наших личных взаимоотношениях, а об очень серьезной ответственности перед народом Украины. Ты - исполняющий обязанности председателя СБУ. Я хочу, чтобы не только я уважал тебя как друга, а чтобы тебя уважал народ Украины. У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела. Надо разобраться с контрабандой", - цитирует Зеленского пресс-служба главы государства в понедельник.

Он отметил, что работники СБУ должны доказать, что они не только специалисты, но и порядочные люди. Поэтому важно, чтобы они работали на Украину - независимо от фамилии президента.

"Есть большой запрос на справедливость. Мы должны показать обществу, что СБУ действительно работает. Хочется, чтобы весь мир видел, что мы начали с чистого листа строить Украину", - отметил Зеленский.

Со своей стороны Баканов отметил, что контрабанда и теневая экономика, которые обескровливают страну, должны быть преодолены.

"СБУ сделает все возможное для того, чтобы выполнить ваши поручения как можно скорее", - отметил ври.о. главы СБУ.

Он отметил, что будет стремиться культивировать в Службе безопасности человеческие ценности.

"Мы всегда говорили друг другу правду, не давали говорить неправду другим. Мы никогда не воровали, не давали воровать другим и всегда оставались людьми. Мне кажется, что приоритетом работы СБУ должны быть такие ценности. При любых обстоятельствах мы должны оставаться людьми" - подчеркнул Баканов.

Теги: #баканов #зеленский #сбу #украина
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