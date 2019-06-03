Политика

11:50 03.06.2019

Трамп прибыл с трехдневным государственным визитом в Великобританию

1 мин читать
Трамп прибыл с трехдневным государственным визитом в Великобританию

"Борт номер один" с президентом США Дональдом Трампом на борту в понедельник утром приземлился в лондонском аэропорту Станстед.

"Я хочу быть отличным другом для Соединенного Королевства, и я с нетерпением ожидаю моего визита. Садимся сейчас!" - написал Трамп на своей странице в Twitter перед приземлением в Лондоне.

В то же время Трамп в Twitter раскритиковал мэра Лондона Садика Хана за его отрицательное отношение к визиту американского президента в Великобританию. При этом Трамп назвал Хана "абсолютным неудачником" и посоветовал ему сосредоточить внимание на проблеме преступности в Лондоне.

Ожидается, что позднее Трамп вместе с первой леди США Меланией Трамп прибудет в Букингемский дворец, где его будет приветствовать королева Великобритании Елизавета II.

После обеда с участием Трампа, Мелании и королевы, президентская чета направится в Вестминстерское аббатство, где Трамп и Мелания возложат венки к Могиле неизвестного солдата. Вечером в понедельник в Букингемском дворце ожидается торжественный ужин с участием королевы и Дональда Трампа

Поездка Трампа в Европу, в частности, в Великобританию, приурочена к 75-летию высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году.

Теги: #великобритания #сша #трамп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:20 03.06.2019
Трамп лишает Индию привилегий в торговых отношениях с 5 июня

Трамп лишает Индию привилегий в торговых отношениях с 5 июня

09:48 03.06.2019
Трамп связал введение пошлин для Мексики с борьбой с мексиканскими наркокартелями

Трамп связал введение пошлин для Мексики с борьбой с мексиканскими наркокартелями

09:45 03.06.2019
Трамп сообщил о поставке первой партии СПГ с нового завода Cameron LNG

Трамп сообщил о поставке первой партии СПГ с нового завода Cameron LNG

09:40 03.06.2019
Китай обвинил США в использовании тактики "запугивания и принуждения" в торговых переговорах

Китай обвинил США в использовании тактики "запугивания и принуждения" в торговых переговорах

08:44 03.06.2019
Трамп сообщил о скорой отставке своего советника по экономическим вопросам

Трамп сообщил о скорой отставке своего советника по экономическим вопросам

01:20 03.06.2019
Трамп настроен серьезно насчет введения пошлин на товары из Мексики

Трамп настроен серьезно насчет введения пошлин на товары из Мексики

22:51 02.06.2019
Трамп уверен, что демократы не смогут добиться его импичмента

Трамп уверен, что демократы не смогут добиться его импичмента

12:18 02.06.2019
Трамп советует Британии не платить "отступные" $50 млрд в связи с выходом из ЕС

Трамп советует Британии не платить "отступные" $50 млрд в связи с выходом из ЕС

11:57 02.06.2019
Трамп советует Британии не платить "отступные" $50 млрд в связи с выходом из ЕС

Трамп советует Британии не платить "отступные" $50 млрд в связи с выходом из ЕС

17:35 01.06.2019
Госсекретарь США обсудил с канцлером ФРГ Украину, Иран и Афганистан

Госсекретарь США обсудил с канцлером ФРГ Украину, Иран и Афганистан

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Врио главы СБУ Баканов заявляет, что готов возглавить Службу, если Рада примет такое решение

Зеленский требует от врио главы СБУ Баканова за 2 недели дать первые результаты борьбы с теневой экономикой

Ярош будет баллотироваться в Раду по списку "Свободы"

КС во вторник определится с формой слушания дела о конституционности указа президента о роспуске Рады в закрытом режиме

Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности замглавы СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Врио главы СБУ Баканов заявляет, что готов возглавить Службу, если Рада примет такое решение

Зеленский 4-5 июня в Брюсселе встретится с генсеком НАТО Столтенбергом и президентом Евросовета Туском

Тимошенко ратует за начало переговоров по освобождению удерживаемых в РФ украинцах "с чистого листа"

Зеленский требует от врио главы СБУ Баканова за 2 недели дать первые результаты борьбы с теневой экономикой

Ярош будет баллотироваться в Раду по списку "Свободы"

Тимошенко обвиняет КС в планах сорвать досрочные выборы в Раду

КС во вторник определится с формой слушания дела о конституционности указа президента о роспуске Рады в закрытом режиме

Рада в четверг начнет рассматривать проект Избирательного кодекса во втором чтении

В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", БПП "Солидарность" и "Батькивщина" – опрос

Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности замглавы СБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА