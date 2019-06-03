Тимошенко обвиняет КС в планах сорвать досрочные выборы в Раду

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвиняет Конституционный суд Украины в намерении сорвать проведение внеочередных парламентских выборов.

"Конституционный суд планирует стать соучастником в том, чтобы сорвать досрочные выборы в парламент", - сказала Тимошенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп Верховной Рады в понедельник.

Она отметила, что три года коалиции в парламенте не существует, и "три года нарушалась Конституция", а коалиция была ситуативной.

По словам Тимошенко, "через Конституционный суд, который частично был сформирован еще во времена Януковича, все это болото в парламенте хочет пролонгировать свою жизнь до осени".

Как сообщалось, в КС поступило представление 62 народных депутатов о соответствии Конституции Украины указа президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов". 4 июня Большая палата КС в закрытом режиме рассмотрит "вопрос определения формы конституционного производства в деле о конституционном представлении 62 народных депутатов".