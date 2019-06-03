Политика

11:46 03.06.2019

Тимошенко обвиняет КС в планах сорвать досрочные выборы в Раду

1 мин читать
Тимошенко обвиняет КС в планах сорвать досрочные выборы в Раду

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвиняет Конституционный суд Украины в намерении сорвать проведение внеочередных парламентских выборов.

"Конституционный суд планирует стать соучастником в том, чтобы сорвать досрочные выборы в парламент", - сказала Тимошенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп Верховной Рады в понедельник.

Она отметила, что три года коалиции в парламенте не существует, и "три года нарушалась Конституция", а коалиция была ситуативной.

По словам Тимошенко, "через Конституционный суд, который частично был сформирован еще во времена Януковича, все это болото в парламенте хочет пролонгировать свою жизнь до осени".

Как сообщалось, в КС поступило представление 62 народных депутатов о соответствии Конституции Украины указа президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов". 4 июня Большая палата КС в закрытом режиме рассмотрит "вопрос определения формы конституционного производства в деле о конституционном представлении 62 народных депутатов".

Теги: #верховная_рада #тимошенко #украина #конституционный_суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:40 03.06.2019
Врио главы СБУ Баканов заявляет, что готов возглавить Службу, если Рада примет такое решение

Врио главы СБУ Баканов заявляет, что готов возглавить Службу, если Рада примет такое решение

12:38 03.06.2019
Зеленский 4-5 июня в Брюсселе встретится с генсеком НАТО Столтенбергом и президентом Евросовета Туском

Зеленский 4-5 июня в Брюсселе встретится с генсеком НАТО Столтенбергом и президентом Евросовета Туском

12:30 03.06.2019
Тимошенко ратует за начало переговоров по освобождению удерживаемых в РФ украинцах "с чистого листа"

Тимошенко ратует за начало переговоров по освобождению удерживаемых в РФ украинцах "с чистого листа"

12:27 03.06.2019
Зеленский требует от врио главы СБУ Баканова за 2 недели дать первые результаты борьбы с теневой экономикой

Зеленский требует от врио главы СБУ Баканова за 2 недели дать первые результаты борьбы с теневой экономикой

12:16 03.06.2019
Экс-президент "Киевстара" инвестировал 332 тыс. грн в украинский стартап по измерению NPS Revizion

Экс-президент "Киевстара" инвестировал 332 тыс. грн в украинский стартап по измерению NPS Revizion

12:07 03.06.2019
НБУ объясняет ослабление гривни в конце мая внешними факторами и ростом неопределенности в Украине

НБУ объясняет ослабление гривни в конце мая внешними факторами и ростом неопределенности в Украине

12:01 03.06.2019
Шебелинский ГПЗ работает в штатном режиме, на отгрузку готовой продукции пожар не повлиял – "Укргазвыдобування"

Шебелинский ГПЗ работает в штатном режиме, на отгрузку готовой продукции пожар не повлиял – "Укргазвыдобування"

11:46 03.06.2019
Ярош будет баллотироваться в Раду по списку "Свободы"

Ярош будет баллотироваться в Раду по списку "Свободы"

11:40 03.06.2019
КС во вторник определится с формой слушания дела о конституционности указа президента о роспуске Рады в закрытом режиме

КС во вторник определится с формой слушания дела о конституционности указа президента о роспуске Рады в закрытом режиме

11:35 03.06.2019
Новое украинское правописание вступило в силу

Новое украинское правописание вступило в силу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Врио главы СБУ Баканов заявляет, что готов возглавить Службу, если Рада примет такое решение

Зеленский требует от врио главы СБУ Баканова за 2 недели дать первые результаты борьбы с теневой экономикой

Ярош будет баллотироваться в Раду по списку "Свободы"

КС во вторник определится с формой слушания дела о конституционности указа президента о роспуске Рады в закрытом режиме

Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности замглавы СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп прибыл с трехдневным государственным визитом в Великобританию

Рада в четверг начнет рассматривать проект Избирательного кодекса во втором чтении

В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", БПП "Солидарность" и "Батькивщина" – опрос

Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности замглавы СБУ

Вакарчук призвал политиков не обещать быстрого завершения войны на Донбассе, а способствовать завершению войны на благоприятных для Украины условиях

Коалиция Меркель переживает кризис после отставки лидера социал-демократов

Трамп сообщил о скорой отставке своего советника по экономическим вопросам

Канада временно приостанавливает работу посольства в Венесуэле

Суд ООН в Гааге рассмотрит возражения России по иску Украины

Билецкий призвал националистические силы к объединению

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА