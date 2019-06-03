Политика

11:40 03.06.2019

КС во вторник определится с формой слушания дела о конституционности указа президента о роспуске Рады в закрытом режиме

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КС во вторник определится с формой слушания дела о конституционности указа президента о роспуске Рады в закрытом режиме

Конституционный суд Украины во вторник, 4 июня, в закрытом режиме решит, в каком режиме будет рассматривать представление народных депутатов относительно конституционности указа президента Украины Владимира Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов".

Как сообщается в повестке дня на сайте КС, 4 июня в 10.00 состоится заседание Большой палаты Конституционного суда Украины, на котором будет рассмотрен "вопрос определения формы конституционного производства в деле о конституционном представлении 62 народных депутатов о соответствии Конституции Украины указа президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов".

Агентству "Интерфакс-Украина" уточнили в КС, что закон не предусматривает публичности рассмотрения данного вопроса.

По итогам рассмотрения судьи определятся с формой слушания производства: устная форма в отличие от письменной предполагает заслушивание сторон.

Возможно, будет определена и дата начала слушаний.

Как сообщалось, 24 мая 2019 года в КС поступило представление 62 нардепов относительно конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады VIII созыва и внеочередных выборах.

Первый замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук сообщил, что группа народных депутатов из этой фракции внесла в Конституционный суд соответствующее представление. Парламентарий утверждает, что коалиция фракций "Европейская Украина" в Верховной Раде была создана в соответствии с законодательством и прекратила свое существование 17 мая 2019 года, когда было объявлено о выходе фракции "Народного фронта" из коалиции. По мнению депутатов этой фракции, именно с этого дня начался отсчет для 30-дневного срока для формирования новой коалиции в парламенте.

Тетерук сообщил, что подавшие представление депутаты просят КС, чтобы это дело было рассмотрено в течение двух месяцев - "в кратчайшие сроки", и "общество получило ответ".

По его словам, представление подписали 62 депутата. Среди них - депутаты из "Народного фронта", Блока Петра Порошенко, Радикальной партии, в частности, ее лидера Олега Ляшко, внефракционные.

Теги: #верховная_рада #конституционный_суд #украина #кс
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