Рада в четверг начнет рассматривать проект Избирательного кодекса во втором чтении

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 6 июня, приступит к рассмотрению поправок ко второму чтению проекта Избирательного кодекса (№3112-1), сообщил председатель парламента Андрей Парубий.

"Ориентировочно после обеда (в четверг – ИФ) рекомендуется, чтобы мы вошли в рассмотрение проекта Избирательного кодекса №3112-1… Комитет направил (поправки – ИФ) на рассмотрение зала. Это значит, что в зале должна пройти профессиональная и компетентная работа", - сказал Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Спикер высказал надежду на то, что удастся принять кодекс на текущей сессии Верховной Рады.

Кроме того, Парубий надеется, что к четвергу аппарат парламента успеет подготовить таблицы поправок.

Спикер Верховной Рады также напомнил, что нардепы не завершили рассмотрение законопроекта о сельскохозяйственной кооперации – с этого вопроса и начнется работа Рады на предстоящей пленарной неделе.

Парубий рассчитывает, что парламент может принять законопроекты об усилении ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан и об усилении ответственности за нарушение использование ремней безопасности в транспорте.

По его словам, после этого во вторник народные депутаты приступят к рассмотрению законопроекта о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях (№1098).

Парубий прогнозирует, что в четверг на утреннем пленарном заседании парламент сможет выйти на голосование за этот законопроект в целом, рассмотрев поправки.

После этого документа, как сообщил спикер, Рада рассмотрит ряд законопроектов, которые важны для сотрудничества с Европейским Союзом.