Политика

11:23 03.06.2019

Рада в четверг начнет рассматривать проект Избирательного кодекса во втором чтении

2 мин читать
Рада в четверг начнет рассматривать проект Избирательного кодекса во втором чтении

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 6 июня, приступит к рассмотрению поправок ко второму чтению проекта Избирательного кодекса (№3112-1), сообщил председатель парламента Андрей Парубий.

"Ориентировочно после обеда (в четверг – ИФ) рекомендуется, чтобы мы вошли в рассмотрение проекта Избирательного кодекса №3112-1… Комитет направил (поправки – ИФ) на рассмотрение зала. Это значит, что в зале должна пройти профессиональная и компетентная работа", - сказал Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Спикер высказал надежду на то, что удастся принять кодекс на текущей сессии Верховной Рады.

Кроме того, Парубий надеется, что к четвергу аппарат парламента успеет подготовить таблицы поправок.

Спикер Верховной Рады также напомнил, что нардепы не завершили рассмотрение законопроекта о сельскохозяйственной кооперации – с этого вопроса и начнется работа Рады на предстоящей пленарной неделе.

Парубий рассчитывает, что парламент может принять законопроекты об усилении ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан и об усилении ответственности за нарушение использование ремней безопасности в транспорте.

По его словам, после этого во вторник народные депутаты приступят к рассмотрению законопроекта о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях (№1098).

Парубий прогнозирует, что в четверг на утреннем пленарном заседании парламент сможет выйти на голосование за этот законопроект в целом, рассмотрев поправки.

После этого документа, как сообщил спикер, Рада рассмотрит ряд законопроектов, которые важны для сотрудничества с Европейским Союзом.

 

Теги: #верховная_рада #парубий #избирательный_кодекс #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:40 03.06.2019
Врио главы СБУ Баканов заявляет, что готов возглавить Службу, если Рада примет такое решение

Врио главы СБУ Баканов заявляет, что готов возглавить Службу, если Рада примет такое решение

12:38 03.06.2019
Зеленский 4-5 июня в Брюсселе встретится с генсеком НАТО Столтенбергом и президентом Евросовета Туском

Зеленский 4-5 июня в Брюсселе встретится с генсеком НАТО Столтенбергом и президентом Евросовета Туском

12:30 03.06.2019
Тимошенко ратует за начало переговоров по освобождению удерживаемых в РФ украинцах "с чистого листа"

Тимошенко ратует за начало переговоров по освобождению удерживаемых в РФ украинцах "с чистого листа"

12:27 03.06.2019
Зеленский требует от врио главы СБУ Баканова за 2 недели дать первые результаты борьбы с теневой экономикой

Зеленский требует от врио главы СБУ Баканова за 2 недели дать первые результаты борьбы с теневой экономикой

12:16 03.06.2019
Экс-президент "Киевстара" инвестировал 332 тыс. грн в украинский стартап по измерению NPS Revizion

Экс-президент "Киевстара" инвестировал 332 тыс. грн в украинский стартап по измерению NPS Revizion

12:07 03.06.2019
НБУ объясняет ослабление гривни в конце мая внешними факторами и ростом неопределенности в Украине

НБУ объясняет ослабление гривни в конце мая внешними факторами и ростом неопределенности в Украине

12:01 03.06.2019
Шебелинский ГПЗ работает в штатном режиме, на отгрузку готовой продукции пожар не повлиял – "Укргазвыдобування"

Шебелинский ГПЗ работает в штатном режиме, на отгрузку готовой продукции пожар не повлиял – "Укргазвыдобування"

11:46 03.06.2019
Ярош будет баллотироваться в Раду по списку "Свободы"

Ярош будет баллотироваться в Раду по списку "Свободы"

11:46 03.06.2019
Тимошенко обвиняет КС в планах сорвать досрочные выборы в Раду

Тимошенко обвиняет КС в планах сорвать досрочные выборы в Раду

11:40 03.06.2019
КС во вторник определится с формой слушания дела о конституционности указа президента о роспуске Рады в закрытом режиме

КС во вторник определится с формой слушания дела о конституционности указа президента о роспуске Рады в закрытом режиме

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Врио главы СБУ Баканов заявляет, что готов возглавить Службу, если Рада примет такое решение

Зеленский требует от врио главы СБУ Баканова за 2 недели дать первые результаты борьбы с теневой экономикой

Ярош будет баллотироваться в Раду по списку "Свободы"

КС во вторник определится с формой слушания дела о конституционности указа президента о роспуске Рады в закрытом режиме

Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности замглавы СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп прибыл с трехдневным государственным визитом в Великобританию

В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", БПП "Солидарность" и "Батькивщина" – опрос

Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности замглавы СБУ

Вакарчук призвал политиков не обещать быстрого завершения войны на Донбассе, а способствовать завершению войны на благоприятных для Украины условиях

Коалиция Меркель переживает кризис после отставки лидера социал-демократов

Трамп сообщил о скорой отставке своего советника по экономическим вопросам

Канада временно приостанавливает работу посольства в Венесуэле

Суд ООН в Гааге рассмотрит возражения России по иску Украины

Билецкий призвал националистические силы к объединению

Трамп уверен, что демократы не смогут добиться его импичмента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА