Политика

10:48 03.06.2019

В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", БПП "Солидарность" и "Батькивщина" – опрос

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В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", БПП "Солидарность" и "Батькивщина" – опрос

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент по 5-процентному барьеру могли бы пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" (бывшая БПП), "Батькивщина", свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

Согласно обнародованным в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник данным, партию "Слуга народа" готовы поддержать 30,8% из всех опрошенных, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 8,2%, "Европейскую солидарность" – 7,9%, ВО "Батькивщина" – 7% респондентов.

Партия "Сила и честь" Игоря Смешко набрала бы 4,8%, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 3,5%.

За партию "Голос", лидером которой является певец и музыкант Святослав Вакарчук, поддержали бы 2,5% опрошенных.

Роллинговое исследование электоральных ориентаций населения Украины было проведено в период с 15- по 31 мая. Всего по Украине было опрошено 2100 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Теги: #верховная_рада #опрос #слуга_народа #оппоблок #украина #бпп #батькивщина
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