Канада временно приостанавливает работу посольства в Венесуэле

Канада временно закроет посольство в Венесуэле, сообщила министр иностранных дел Христя Фриланд.

"К сожалению, до конца этого месяца канадские дипломаты в Венесуэле больше не смогут работать из-за того, что режим Мадуро не продлил им аккредитацию. Поэтому у нас не остается другого выбора, как временно приостановить свои действия в посольстве Канады в Венесуэле ", - заявила Фриланд.

По ее словам, "режим Мадуро сделал все, чтобы усложнить работу дипломатическим учреждениям других стран, особенно тех, которые выступают за восстановление демократии в Венесуэле".

"Несмотря на временное приостановление, Канада вместе со своими партнерами в Группе Лима и международным сообществом будет продолжать отстаивать права венесуэльского народа и полное возвращение к демократии в Венесуэле", - добавила она.

Фриланд также отметила, что канадцы, которые находятся в Венесуэле, смогут обращаться в посольство Канады в Колумбии.