Суд ООН в Гааге рассмотрит возражения России по иску Украины

В понедельник Международный суд ООН в Гааге начнет рассмотрение возражений России о наличии у суда юрисдикции по иску "Украина против России", сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елену Зеркаль.

"В 10:00 утра Суд в Гааге начнет рассмотрение возражений России о наличии у Суда юрисдикции по нашему большому иску. Россия воспользовалась своим правом и сделала все возможное для того, чтобы затянуть рассмотрение дела по существу", - написала Зеркаль на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Она отметила, что украинская делегация готова профессионально представить юридическую позицию Украины и сделать все возможное, чтобы убедить Суд в своей юридической правоте и необходимости продолжить рассмотрение дела по существу для обеспечения правосудия для Украины.

Зеркаль также сообщила, что материалы исследований украинской делегации будут обнародованы в понедельник на сайте суда.

"Это именно то, чего россияне пытаются избежать всеми возможными путями, включая юридическую гимнастику и эквилибристику", - написала она.

По мнению Зеркаль, во время своего выступления Россия "в очередной раз" заявит о "мятежах", "гражданской войне", "спасении русскоязычного населения", "возвращения Крыма" и снова расскажет сказку об "оружии в шахтах".

"Мы морально готовы к очередной порции российской пропаганды", - резюмировала она.

Кроме того, Зеркаль отметила, что во вторник вместе с ней в суде будут выступать другие члены юридической команды Украины профессора Харольд Коу и Жан-Марк Тувенин, юристы Марне Чик, Джонатан Гимблетт и Дэвид Зайонтс.

Как сообщалось, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Украина утверждает, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, совершившим ряд актов терроризма на территории Украины. К наиболее трагическим террористическим атакам российских марионеток следует отнести сбитый самолет Малазийских авиалиний рейса MH17, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса недалеко от Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове", - передавали тогда в МИД Украины суть иска.

Кроме того, Украина утверждает, что РФ нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, участвуя в кампании дискриминации нероссийских общин, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, этнических украинцев и крымских татар. "Начиная с незаконного "референдума", проведенного в атмосфере запугивания, российская оккупационная власть проводит политику культурного уничтожения этих общин. Такая дискриминационная политика была осуждена Генеральной Ассамблеей ООН и проявилась в запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, в волне исчезновений, убийств, самовольных обысков, задержаний, попыток прекратить вещание СМИ, а также в ограничении на преподавание украинского и крымскотатарского языка", - указывалось в сообщении МИД.

19 апреля 2017 года МС ООН в рамках иска Украины против РФ озвучил решение, согласно которому Россия в Крыму была обязана обеспечить соблюдение прав крымских татар, разрешить деятельность меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования на украинском языке.

12 июня 2018 года Украина подала меморандум в МС ООН в рамках иска против РФ о нарушении ею упоминаемых конвенций. В этом меморандуме Украина требует, чтобы Россия немедленно прекратила нарушать международные конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации и выплатила Украине финансовую компенсацию за ущерб, причиненный стране и украинскому народу как следствие нарушений Россией.

В тот же день глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что поданный меморандум весит около 90 кг, состоит из 17,5тыс. страниц текста и содержится в 29 томах.

В украинском МИД же распространили заявление, в котором привели конкретные примеры нарушений российской стороной конвенций. Также во внешнеполитическом ведомстве напомнили об обнародованных незадолго до этого выводах объединенной следственной группы по расследованию катастрофы MH17, согласно которым зенитная ракета комплекса "Бук", сбившая этот самолет, была передана незаконным вооруженным группам в Донецкой области 53-й противозенитной бригадой ВС РФ через неконтролируемый Киевом участок украинско-российской госграницы.

В сентябре 2018 года российская сторона подала свои возражения об отсутствии у МС ООН юрисдикции рассматривать спор по иску Украины о нарушении РФ этих конвенций.

14 января 2019 года Украина передала в Международный суд ООН письменные замечания и позицию в ответ на возражения РФ, в которых украинская сторона утверждает, что суд обладает юрисдикцией рассматривать все исковые требования Украины. Киев заявляет, что обеспечил все необходимые требования досудебного урегулирования спора, что предоставляет суду ООН юрисдикцию рассматривать спор с РФ.

Украина также доказывает, что большинство возражений РФ неприемлемы на предварительном этапе рассмотрения дела, поскольку они могут рассматриваться во время заслушивания дела по существу. В частности, украинская сторона указывает, что вопрос толкования конвенций должен решаться на этапе рассмотрения дела по существу.

Тогда в МИД уточнили, что следующим процедурным шагом в деле будет назначение устных слушаний относительно возражений Российской Федерации по поводу юрисдикции, после которых суд ООН примет решение по поводу наличия юрисдикции.