Партия "Слуга народа" сменила главу в установленном порядке, и нет никаких препятствий для ее участия в выборах

Смена главы партии "Слуга народа" была осуществлена в установленном порядке, зарегистрирована Министерством юстиции Украины, и нет никаких юридических препятствий для участия этой политической силы в досрочных парламентских выборах, отмечают в команде Владимира Зеленского.

В сообщении на странице команды Зеленского в Facebook указывают на неправдивость информации о том, что Дмитрий Разумков был избран главой партии 27 мая, поскольку внеочередной съезд "Слуги народа" принял соответствующее решение 21 мая.

"В этот день Иван Баканов сложил полномочия главы партии и приостановил свое членство в партии "Слуга народа". Напоминаем, что Баканов начал исполнять обязанности первого заместителя главы СБУ 22 мая, чем в полной мере выполнил все требования действующего законодательства", - отмечается в сообщении.

В команде Зеленского также назвали фейком информацию некоторых СМИ о том, что якобы "Слуга народа" вносила изменения в устав партии в связи с изменением главы, поскольку согласно украинскому законодательству смена руководителя юридического лица и внесение изменений в учредительные документы являются совершенно разными регистрационными действиями.

"Регистрационные действия были проведены Минюстом в установленном законом порядке и в отведенные законом сроки", - подчеркивается в сообщении.

Также пресс-службы команды Зеленского распространила соответствующую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц и общественных объединений, где руководителем партии "Слуга народа" значится Дмитрий Разумков.

31 мая Министерство юстиции Украины подтвердило, что зарегистрировало смену главы партии "Слуга народа", которым стал Дмитрий Разумков вместо Ивана Баканова.

31 мая Разумков в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что нет никаких оснований для неучастия "Слуги народа" в парламентских выборах, а распространяемая об этом информация является фейком и грязными технологиями.