Политика

16:42 02.06.2019

Партия "Слуга народа" сменила главу в установленном порядке, и нет никаких препятствий для ее участия в выборах

2 мин читать
Партия "Слуга народа" сменила главу в установленном порядке, и нет никаких препятствий для ее участия в выборах

Смена главы партии "Слуга народа" была осуществлена в установленном порядке, зарегистрирована Министерством юстиции Украины, и нет никаких юридических препятствий для участия этой политической силы в досрочных парламентских выборах, отмечают в команде Владимира Зеленского.

В сообщении на странице команды Зеленского в Facebook указывают на неправдивость информации о том, что Дмитрий Разумков был избран главой партии 27 мая, поскольку внеочередной съезд "Слуги народа" принял соответствующее решение 21 мая.

"В этот день Иван Баканов сложил полномочия главы партии и приостановил свое членство в партии "Слуга народа". Напоминаем, что Баканов начал исполнять обязанности первого заместителя главы СБУ 22 мая, чем в полной мере выполнил все требования действующего законодательства", - отмечается в сообщении.

В команде Зеленского также назвали фейком информацию некоторых СМИ о том, что якобы "Слуга народа" вносила изменения в устав партии в связи с изменением главы, поскольку согласно украинскому законодательству смена руководителя юридического лица и внесение изменений в учредительные документы являются совершенно разными регистрационными действиями.

"Регистрационные действия были проведены Минюстом в установленном законом порядке и в отведенные законом сроки", - подчеркивается в сообщении.

Также пресс-службы команды Зеленского распространила соответствующую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц и общественных объединений, где руководителем партии "Слуга народа" значится Дмитрий Разумков.

31 мая Министерство юстиции Украины подтвердило, что зарегистрировало смену главы партии "Слуга народа", которым стал Дмитрий Разумков вместо Ивана Баканова.

31 мая Разумков в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что нет никаких оснований для неучастия "Слуги народа" в парламентских выборах, а распространяемая об этом информация является фейком и грязными технологиями.

Теги: #верховная_рада #украина #слуга_народа #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:24 02.06.2019
В начале недели в Украине будет жарко, местами пройдут грозы

В начале недели в Украине будет жарко, местами пройдут грозы

15:57 02.06.2019
В Харькове свалили бюст Жукова, Хомутынник заверил Кернеса, что восстановит бюст в ближайшее время

В Харькове свалили бюст Жукова, Хомутынник заверил Кернеса, что восстановит бюст в ближайшее время

15:30 02.06.2019
В Харькове прошел объединительный съезд "Доверяй делам", Кернеса и Труханова избрали сопредседателями партии

В Харькове прошел объединительный съезд "Доверяй делам", Кернеса и Труханова избрали сопредседателями партии

14:03 02.06.2019
"Коридор позора" устроили активисты участникам съезда партии "Доверяй делам" Кернеса и Труханова в Харькове

"Коридор позора" устроили активисты участникам съезда партии "Доверяй делам" Кернеса и Труханова в Харькове

12:20 02.06.2019
Чернобыльскую АЭС посетил министр иностранных дел Франции

Чернобыльскую АЭС посетил министр иностранных дел Франции

12:14 02.06.2019
Чернобыльскую АЭС посетил министр иностранных дел Франции

Чернобыльскую АЭС посетил министр иностранных дел Франции

11:39 02.06.2019
На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине погиб один человек, еще двое пострадали

На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине погиб один человек, еще двое пострадали

11:38 02.06.2019
На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине погиб один человек, еще двое пострадали

На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине погиб один человек, еще двое пострадали

11:01 02.06.2019
На Прикарпатье остаются подтопленными почти 20 жилых домов, более 50 дворов

На Прикарпатье остаются подтопленными почти 20 жилых домов, более 50 дворов

10:23 02.06.2019
Последний день фестиваля Kozak Fest отменен из-за непогоды

Последний день фестиваля Kozak Fest отменен из-за непогоды

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трамп советует Британии не платить "отступные" $50 млрд в связи с выходом из ЕС

Зеленский вновь назначил Кулебу уполномоченным президента по правам детей

Генпрокурор Луценко выступает за введение ренты на добычу угля и руды и лишение облгазов статуса поставщиков газа населению

Зеленский включил в структуру АП своих помощников, представителя президента в Раде и других своих представителей

Приглашение Зеленскому от Трампа поступило 30 мая

ПОСЛЕДНЕЕ

Лидер социал-демократов Германии Андреа Налес уходит в отставку

Трамп советует Британии не платить "отступные" $50 млрд в связи с выходом из ЕС

Зеленский вновь назначил Кулебу уполномоченным президента по правам детей

Госсекретарь США обсудил с канцлером ФРГ Украину, Иран и Афганистан

Генпрокурор Луценко выступает за введение ренты на добычу угля и руды и лишение облгазов статуса поставщиков газа населению

Зеленский включил в структуру АП своих помощников, представителя президента в Раде и других своих представителей

Приглашение Зеленскому от Трампа поступило 30 мая

Зеленский в День защиты детей: Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться

Зеленский: американский законопроект об усилении поддержки Украины является важным сигналом крепкого стратегического партнерства

Партии "Батькивщина" Тимошенко и "Основа" Таруты сформируют общий избирательный список для внеочередных выборов в Раду

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА