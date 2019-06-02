Политика

15:30 02.06.2019

В Харькове прошел объединительный съезд "Доверяй делам", Кернеса и Труханова избрали сопредседателями партии

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В Харькове прошел объединительный съезд "Доверяй делам", Кернеса и Труханова избрали сопредседателями партии

Во Дворце спорта Харькова в воскресенье прошел первый этап объединительного съезда партии "Доверяй делам" (т.н. "партии мэров" с участием городских голов Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе съезда делегаты единогласно избрали Кернеса главой партии "Доверяй людям".

Новоизбранный глава политсилы предложил делегатам избрать сопредседателем партии Труханова. Это предложение было поставлено на голосование и делегаты также единогласно поддержали его.

В своих выступлениях Кернес и Труханов задекларировали ряд важных моментов: приведение закона о языке к европейским стандартам, мир на Донбассе исключительно мирным путем и продолжение реформы децентрализации в Украине.

Второй этап объединительного съезда партии "Доверяй делам" пройдет 9 июня в Одессе.

Теги: #труханов #кернес #украина #съезд #харьков
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