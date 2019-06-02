Политика

12:59 02.06.2019

Лидер социал-демократов Германии Андреа Налес уходит в отставку

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Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес в воскресенье заявила, что уйдет в отставку с поста руководителя партии и с должности главы фракции СДПГ в Бундестаге.

"Обсуждения внутри парламентской фракции и отзывы внутри партии показали мне, что у меня больше нет необходимой поддержки для выполнения обязанностей", - отмечается в заявлении Налес, распространенном СДПГ.

При этом Налес уточнила, что уйдет с поста лидера партии в понедельник, а с должности главы фракции СДПГ в Бундестаге - во вторник.

Андреа Налес занимает пост председателя фракции СДПГ с выборов в парламент в 2017 году, а также является лидером СДПГ с 2018 года.

В третьем кабинете канцлера ФРГ Ангелы Меркель в 2013-2017 годах Налес занимала должность федерального министра труда и общественных дел Германии.

Теги: #германия
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