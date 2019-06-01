Политика

15:55 01.06.2019

Генпрокурор Луценко выступает за введение ренты на добычу угля и руды и лишение облгазов статуса поставщиков газа населению

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Генпрокурор Луценко выступает за введение ренты на добычу угля и руды и лишение облгазов статуса поставщиков газа населению

Генеральный прокуратор Украины Юрий Луценко, который отсутствовал на совещании СНБО по вопросам энергетической безопасности, заявил о необходимости введения ренты на добычу угля и руды, отменить решение правительства об изъятии 90% доходов НАК "Нафтогаз Украины" и лишить облгазы статуса поставки газа населению.

"Вчера состоялось первое заседание СНБО под председательством президента Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского - ИФ). Рассматривали проблемы в области энергетики. Если бы господин секретарь Данилюк (секретарь СНБО Александр Данилюк – ИФ) не забыл меня пригласить туда, я бы сказал следующее. Если о деолигархизацию говорить всерьез – надо наконец внести в проект госбюджета ренту на добычу угля и руды так же, как существует рента на добычу газа. Именно это может стать источником социальной помощи шахтерам", - написал Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Кроме того, он отметил, что Россия накопила в европейских хранилищах газа вне Украины большие объемы газа для зимнего потребления ЕС. "Очевидно, что страна-агрессор планирует блокаду нашей трубы. Собственных объемов газа не хватит для поддержания давления в газотранспортной системе. Для импорта газа надо дополнительно 3 млрд куб. В этих условиях надо срочно отменить решение Кабмина об изъятии 90(!)% доходов "Нафтогаза", - подчеркнул генпрокурор.

Также Луценко заявил, что незаконный отбор газа частными облгазами "составил в этом году 5 млрд куб. м, а к концу года объем хищений может составить 10 млрд куб. м".

"Очевидно, что надо не только надеяться действий от НАБУ, но и лишить наконец эти искусственные олигархические кормушки статуса поставки газа населению, что переносится уже с 2015 года", - написал он.

Генпрокурор также заявил, что в условиях объявленной Россией нефтяной блокады Украины надо наконец передать в государственное управление целостный имущественный комплекс "ПрикарпатЗападтранс".

"О криминале Данилюка, связанный с недостоверным декларированием я бы пока не сказал", - также добавил Луценко.

Как сообщалось, накануне в пятницу, 31 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов СНБО, посвященное энергетической безопасности, на котором обсуждался ряд вопросов в сфере энергетики.

Вечером в это день пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что ген прокурора Луценко не пригласили на заседание СНБО, хотя он официально не исключен из его состава.

Ранее 6 мая Луценко заявил, что тогдашний советник новоизбранного президента Зеленского, а ныне – секретарь СНБО Александр Данилюк хочет добиться его отставки с должности генпрокурора. "Один из представителей штаба Зеленского с фамилией Данилюк – фигурант уголовного производства НАБУ – постоянно хочет решить свою проблему и хочет решить ее специфическим способом: не извиниться за ложь в декларации, не снять свои амбиции на какие-либо государственные должности из-за уголовного правонарушения, допущенного им во время занятия государственной должности, а снять источник проблем – Луценко", - сказал генпрокурор журналистам.

Теги: #луценко #украина #уголь #руда
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