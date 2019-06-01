Политика

15:25 01.06.2019

Зеленский включил в структуру АП своих помощников, представителя президента в Раде и других своих представителей

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Зеленский включил в структуру АП своих помощников, представителя президента в Раде и других своих представителей

Президент Украины Владимир Зеленский включил в структуру администрации президента должности своего первого помощника и помощников, представителя президента в Верховной Раде, советников, пресс-секретаря и представителей президента.

Как сообщается на сайте президента, соответствующие изменения были внесены его указом №347/2019 от 31 мая в утвержденное указом главы государства от 2 апреля 2010 года Положение об администрации президента Украины. Необходимые изменения были внесены и в указ президента от 14 июля 2014 года "Вопросы администрации президента Украины".

Ранее из этих должностей в структуру АП входили только советник и пресс-секретарь президента.

Как и прежде, в состав АП входят глава администрации, его первый заместитель и заместители, руководитель аппарата АП, уполномоченные президента, а также офис главы АП, главные департаменты, приемная президента, департаменты и отделы, которые являются самостоятельными структурными подразделениями администрации президента.

Теги: #зеленский #украина #ап
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