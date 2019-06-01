Политика

14:31 01.06.2019

Приглашение Зеленскому от Трампа поступило 30 мая

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Приглашение Зеленскому от Трампа поступило 30 мая

Приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить с официальным визитом США поступило от американского президента Дональда Трампа в четверг, 30 мая, сообщили в пресс-службе президента Украины.

"Письмо с официальным приглашением было получено в четверг. Поездка запланирована", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе главы государства.

Ранее в этот день пресс-служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон.

Зеленский также подчеркнул, что проект закона об усилении поддержки Украины, который был презентован в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран. Он поблагодарил США за последовательную поддержку территориальной целостности Украины.

В частности, документ предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период от момента вступления данным документа в силу до вступления нашего государства в Североатлантический альянс.

Теги: #сша #зеленский #трамп #украина
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