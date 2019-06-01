Политика

11:54 01.06.2019

Зеленский: американский законопроект об усилении поддержки Украины является важным сигналом крепкого стратегического партнерства

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Зеленский: американский законопроект об усилении поддержки Украины является важным сигналом крепкого стратегического партнерства

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон.

Как сообщает в субботу пресс-служба президента Украины, Зеленский также подчеркнул, что проект закона об усилении поддержки Украины, который был презентован в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.

"Спасибо Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины", - отметил глава Украинского государства.

В сообщении напоминается, что проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности" направлен на усиление обороноспособности Украинского государства, в частности путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств Вооруженным силам Украины, а также укрепление возможностей Украины противостоять российским кибератакам.

Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами. Также в документе предусмотрено предоставление Украинскому государству статуса главного военно-политического союзника США.

Теги: #сша #зеленский #трамп #украина
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