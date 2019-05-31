Климкин сообщил, что общался с лидером "Голоса" Вакарчуком, но ни к каким решениям они не пришли

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет о намерении продолжить политическую карьеру и сейчас ищет командную партию, способную "перезагрузить украинскую политику".

"Я ушел в отставку, потому что просто лично считаю, что это правильно, что это – элемент европейской политической культуры, не важно, что ее в Украине нет. Если в США или Франции меняется президент, его же команда тоже не остается. Я это решение принял много месяцев назад. Я бы это сделал, независимо от результатов выборов, но я не хотел об этом публично объявлять", - сказал он в эфире радио "Новое время" в пятницу.

Климкин отметил, что не имел отношения к партии "Блок Петра Порошенко" и не собирался туда вступать, несмотря на то, что работал в правительстве.

На вопрос о том, правда ли, что ему делали предложение в партии "Голос" Святослава Вакарчука, глава МИД подтвердил, что общался с лидером партии "Голос" Вакарчуком: "Я его очень ценю и уважаю, но ни к каким решениям мы не пришли. Мы обсуждаем разные идеи. Никаких финальных решений относительно этого нет".

Вместе с тем он отметил, что не понимает партии лидерского типа и отдает предпочтение командным партиям, ведь "только команды способны перезагрузить эту украинскую политику".

Климкин рассказал, что пока не нашел такую команду. "Найду – буду идти дальше. Нет – буду строить такую команду", - сказал он.

Глава МИД пояснил, что намерен идти в политику, так как у него "есть амбиция что-то здесь изменить". "Я никогда не был политиком, но за время пребывания на должности министра, наверное, им стал. Я никогда не хотел идти в политику – это всегда у меня вызывало определенное презрение. Но теперь я понимаю, что, наверное, это одна из опций. И не только опция пойти в парламент существует…. Я просто разговариваю и ищу реальную команду", - рассказал Климкин.

В то же время он отметил, что не рассматривает для себя выдвижение в качестве мажоритарного кандидата, так как "надо побеждать командами".

Ранее в это день министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратится к депутатам Верховной Рады за поддержкой своего заявления об отставке, при этом, заверил о готовности оставаться в политике.