Политика

20:27 31.05.2019

ТКГ по Донбассу возобновит работу 5 июня уже с новыми представителями от Украины – Климкин

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ТКГ по Донбассу возобновит работу 5 июня уже с новыми представителями от Украины – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что глава Украинского государства Владимир Зеленский на следующей неделе объявит имена новых представителей Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, среди которых будут как известные широкой общественности персоналии, так и новые лица.

"Минская площадка возобновит свою работу. Насколько я понимаю, 5 июня это произойдет. Будет назначена новая команда. Она будет соответственно представлена на следующей неделе. Поскольку это сделает президент, я не буду это делать. Вы там увидите некоторые знакомые лица, некоторые, возможно, новые, но это, безусловно, заработает", - заявил Климкин в эфире украинского радио "НВ".

Он добавил, что в настоящее время не видит смысла в проведении переговоров в "Нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и Россия).

"Что касается Норманди, собираться в формате Норманди без того, чтобы иметь какую-то повестку дня и хоть какой-то шанс, что мы продвинемся, как по мне, никакого смысла нет", - сказал Климкин.

Он пояснил, что в настоящее время одна участниц "Нормандского формата" – Россия, - пытается "изолировать" нового президента Украины Владимира Зеленского на международной арене и максимально ограничить ему пространство для маневра.

"У меня постоянный контакт с немцами и французами… по телефону мы разговариваем не менее раза в неделю. Россия сознательно сейчас пытается изолировать нового президента и вообще уменьшить пространство для маневра, или вообще не оставить ему никакого маневра", - рассказал министр.

Поэтому, подчеркнул он, в этом вопросе очень важно выстроить систему отношений новых властей Украины с друзьями и партнерами страны. "И сейчас это происходит, с первой же недели", - отметил Климкин, имея ввиду встречи и переговоры с главами и членами правительств иностранных государств, которые после вступления в должность президента Украины провел Зеленский.

Как сообщалось, 19 мая пятый президент Украины Петр Порошенко освободил Евгения Марчука от выполнения обязанностей представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Помимо этого 16 мая первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала заявление об уходе с должности уполномоченной президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе, а также попросила уволить ее с должности представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ. 18 мая Порошенко удовлетворил ее заявления.

21 мая Марчук сообщил агентству "Интерфакс-Украина" о переносе заседания ТКГ в Минске со среды, 22 мая, на 5 июня. Он отметил, что данный перенос не является каким-то экстраординарным решением, поскольку стал согласованной позицией всех сторон процесса, включая ОБСЕ. Оно связано, в том числе, со сменой состава переговорной группы со стороны Украины после прошедших президентских выборов.

Теги: #ткг #климкин #представители
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