Франция готова поддержать инициативы Зеленского для достижения мира на Донбассе - Ле Дриан

Франция готова поддержать инициативы президента Украины Владимира Зеленского для достижения мира на Донбассе, заверил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Хочу поделиться впечатлениями от того настроя и решительности со стороны нового украинского президента в том чтобы усилить свою страну, в тоже время приблизить мир, положить конец войне. Франция в очередной раз заверила в своей готовности поддерживать реализацию любых инициатив, которые будут исходить от украинского руководства для реализации этой цели", - сказал Ле Дриан журналистам возле здания администрации президента Украины после встречи с главой Украинского государства Владимиром Зеленским в пятницу в Киеве