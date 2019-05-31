Политика

19:34 31.05.2019

Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж – глава МИД Франции

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Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж – глава МИД Франции

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"В ближайшее время президент Зеленский планирует визит в Париж, и президент нашей республики Эмманюэль Макрон поручил мне провести подготовительную работу к этому визиту", - сказал министр журналистам возле здания АП после встречи с Зеленским в пятницу в Киеве.

Глава МИД Франции отметил, что они с президентом Украины уже проанализировали весь спектр украинско-французских отношений.

"Я услышал стороны Зеленского сильное желание работать над дальнейшим усилением двухсторонних отношений и делать это путем конкретных дел в тех сферах, которые представляют для нас совместный интерес", - сообщил Ле Дриан.

Теги: #зеленский #франция #украина #визит
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