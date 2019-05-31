Политика

18:35 31.05.2019

Совладелец "Квартала 95" Шефир высказал свою личную позицию по языковому закону, но есть позиция государства - Данилюк

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Совладелец "Квартала 95" Шефир высказал свою личную позицию по языковому закону, но есть позиция государства - Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отмечает, что позиция совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира касательно закона об украинском языке и языковых квотах на телевидении и радио является его личной позицией.

"Если вы спросите мою позицию, то она отличается. У Бориса Шефира свои взгляды, на которые он имеет право. Но есть позиция государства, которое руководствуется принятыми законами", - сказал он на брифинге в пятницу после завершения совещания членов СНБО, отвечая на вопрос журналистов.

Как сообщалось, совладелец группы "Квартал 95" Борис Шефир в интервью интернет-изданию "Детектор Медиа" выразил мнение, что нужно уменьшить долю языковых квот на телевидении и радио, а также отменить закон о языке и "принять нормальный закон".

Теги: #снбо #язык #закон #данилюк
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