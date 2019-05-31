Политика

17:43 31.05.2019

В АП утверждают, что стенограмма встречи Зеленского с главами фракций и руководством Рады не редактировалась

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В АП утверждают, что стенограмма встречи Зеленского с главами фракций и руководством Рады не редактировалась

В администрации президента Украины настаивают, что стенограмма встречи главы государства Владимира Зеленского 21 мая с главами фракций и руководством Верховной Рады не редактировалась.

"Не было никакой редакции, а если они будут дальше обманывать, мы предъявим общественности аудиозапись", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в АП в пятницу.

Собеседник агентства отметил, что заместитель главы администрации Зеленского Руслан Стефанчук говорил абсолютную правду о позиции участников встречи.

"Да, большинство участников встречи на словах были за открытые списки, но при этом говорили, что шансов принять избирательный кодекс (как раз с открытыми списками) - ноль. Так что фактически они были готовы поддержать закрытые списки без мажоритарки. А в итоге оставили и закрытые списки, и мажоритарку", - сказали в АП.

В администрации президента считают, данная ситуация как раз является исчерпывающим ответом на вопрос, было ли у лидеров фракций и руководства Рады "хоть малейшее желание хотя бы сделать первый шаг в борьбе с политической коррупцией".

Теги: #зеленский #стенограмма #рада
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