Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих на выборах в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект (№10356) о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.

Данный проект закона зарегистрирован в Верховной Раде в пятницу, 31 мая. Зеленский определил его как неотложный.

Текст документа в настоящее время отсутствует.

Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.