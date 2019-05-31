Политика

17:17 31.05.2019

Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих на выборах в Раду

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Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих на выборах в Раду

 Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект (№10356) о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.

Данный проект закона зарегистрирован в Верховной Раде в пятницу, 31 мая. Зеленский определил его как неотложный.

Текст документа в настоящее время отсутствует.

Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.

Теги: #военнослужащие #зеленский #рада #выборы
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