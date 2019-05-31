Политика

16:51 31.05.2019

Зеленский уволил Цигикала с должности главы Госпогранслужбы Украины

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Зеленский уволил Цигикала с должности главы Госпогранслужбы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности главы Государственной пограничной службы Украины.

"Уволить Цигикала Петра Александровича с должности главы Государственной пограничной службы Украины", - сказано в указе главы государства от 31 мая.

Другим указом Зеленский уволил генерала армии Украины Цигикала с военной службы в запас с правом ношения военной формы.

Цигикал возглавлял Госпогранслужбу с июля 2017 года.

Теги: #госпогранслужба #указ #зеленский #цигикал
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Интерфакс-Украина
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