Политика

16:17 31.05.2019

В партии "Слуга народа" хотят принятия закона об импичменте и о снятии депутатской неприкосновенности одним пакетом

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В партии "Слуга народа" хотят принятия закона об импичменте и о снятии депутатской неприкосновенности одним пакетом

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявляет, что в команде президента Украины Владимира Зеленского настаивают на принятии законов об импичменте президента и снятии депутатской неприкосновенности принимались в Верховной Раде единым пакетом.

"Законопроект о снятии депутатской неприкосновенности уже давно подан в Раду. Владимир Зеленский инициировал и закон об импичменте президента. Мы хотим, чтобы эти законопроекты были приняты одним пакетом", - написал Разумков в своей колонке на сайте "Украинская правда" в пятницу.

Теги: #рада #импичмент #слуга_народа
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