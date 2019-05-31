В партии "Слуга народа" хотят принятия закона об импичменте и о снятии депутатской неприкосновенности одним пакетом

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявляет, что в команде президента Украины Владимира Зеленского настаивают на принятии законов об импичменте президента и снятии депутатской неприкосновенности принимались в Верховной Раде единым пакетом.

"Законопроект о снятии депутатской неприкосновенности уже давно подан в Раду. Владимир Зеленский инициировал и закон об импичменте президента. Мы хотим, чтобы эти законопроекты были приняты одним пакетом", - написал Разумков в своей колонке на сайте "Украинская правда" в пятницу.