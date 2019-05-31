Зеленский уволил первого замглавы СБУ Маликова и начальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Валендюка

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виталия Маликова с должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины, а также освободил его от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

Это определено двумя указами главы государства от 31 мая.

Кроме того, Зеленский уволил Олега Валендюка с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.