Парубий на съезде партии "Европейская солидарность" заявил об участии в выборах с "командой единомышленников"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о своем участии во внеочередных парламентских выборах.

"Конечно, я иду на эти парламентские выборы, я иду с командой единомышленников, с которой мы работали все эти годы вместе в парламенте и вне парламента", - сказал Парубий на съезде партии "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность") в пятницу в Киеве.

Он выразил убеждение, что для всего государства важно, "чтобы в будущем парламенте было достаточно депутатов, которых нельзя ни купить, ни запугать, которые будут стоять твёрдо и нерушимо на украинских позициях - на позициях украинской повестки дня".

Парубий подчеркнул, что эта команда будет вести Украину в ЕС и НАТО.

"Мы будем защищать украинские ценности... как наши бойцы защищают нашу независимость, ... так и мы сегодня стоим нерушимой стеной под флагами "Европейской солидарности", чтобы каждый знал наши задачи и наши цели", - подчеркнул он.

Внеочередные выборы в парламент назначены на 21 июля. А.Парубий прошел в Верховную Раду восьмого созыва по спискам партии "Народный фронт".