Политика

15:31 31.05.2019

Зеленский сменил состав СНБО, возглавил его - указ

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Зеленский сменил состав СНБО, возглавил его - указ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Согласно указу главы государства №340/2019 от 31 мая, возглавляет СНБО президент Украины Зеленский, секретарь – Александр Данилюк.

В состав СНБО также введены: первый заместитель главы Службы безопасности Украины – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Иван Баканов, глава администрации президента Андрей Богдан, заместители главы АП Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, министр финансов Оксана Маркарова, начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Кроме того, Зеленский вывел из состава СНБО экс-главу АП Игоря Райнина, экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-начальника Генштаба Виктора Муженко и министра информационной политики Украины Юрия Стеця.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Теги: #снбо #указ #кадры #зеленский
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