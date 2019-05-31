Политика

15:18 31.05.2019

Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность", на съезде присутствуют Парубий и Климпуш-Цинцадзе

1 мин читать
Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность", на съезде присутствуют Парубий и Климпуш-Цинцадзе

 Пятый президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность").

Такое решение принято на съезде партии в пятницу в Киеве.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в съезде принимают участие председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко".

Съезд партии "Европейская солидарность" рассматривает организационные вопросы - о программе партии и центральном совете.

Теги: #выборы #европейская_солидарность #порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:39 31.05.2019
Парубий на съезде партии "Европейская солидарность" заявил об участии в выборах с "командой единомышленников"

Парубий на съезде партии "Европейская солидарность" заявил об участии в выборах с "командой единомышленников"

14:32 31.05.2019
Нет никаких оснований для неучастия "Слуги народа" в выборах - Разумков

Нет никаких оснований для неучастия "Слуги народа" в выборах - Разумков

14:15 31.05.2019
Березенко возглавит избирательный штаб "Европейской солидарности", будет баллотироваться по мажоритарному округу

Березенко возглавит избирательный штаб "Европейской солидарности", будет баллотироваться по мажоритарному округу

11:49 31.05.2019
Аваков заявил, что не будет баллотироваться в народные депутаты

Аваков заявил, что не будет баллотироваться в народные депутаты

11:14 31.05.2019
Партия Смешко "Сила и честь" идет на выборы в Раду, предвыборный штаб возглавил Гордон

Партия Смешко "Сила и честь" идет на выборы в Раду, предвыборный штаб возглавил Гордон

09:32 31.05.2019
И.Геращенко о стенограмме консультаций 21 мая: ни БПП, ни "Народный фронт" не соглашались на закрытые списки

И.Геращенко о стенограмме консультаций 21 мая: ни БПП, ни "Народный фронт" не соглашались на закрытые списки

05:13 31.05.2019
ЦИК разрешила выдвигать наблюдателей на выборы в Раду общественным организациям

ЦИК разрешила выдвигать наблюдателей на выборы в Раду общественным организациям

01:07 31.05.2019
Партию "Голос" олигархи не поддерживают - Вакарчук

Партию "Голос" олигархи не поддерживают - Вакарчук

00:38 31.05.2019
Кернес заявил, что откажется от депутатского мандата в случае избрания в Раду и останется мэром Харькова

Кернес заявил, что откажется от депутатского мандата в случае избрания в Раду и останется мэром Харькова

20:14 30.05.2019
ЦИК ожидает скорейших изменений в закон "О публичных закупках" или принятия нормативного акта для урегулирования вопроса закупок

ЦИК ожидает скорейших изменений в закон "О публичных закупках" или принятия нормативного акта для урегулирования вопроса закупок

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский надеется на продолжение санкций против РФ, пока все украинские территории не будут возвращены

Зеленский сменил состав СНБО, возглавил его - указ

Березенко возглавит избирательный штаб "Европейской солидарности", будет баллотироваться по мажоритарному округу

Зеленский встретился с руководителями НАБУ и САП, гарантирует независимость антикоррупционных институций

Конкретных прикидок для новой встречи глав "нормандской четверки" нет - Песков

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский уволил первого замглавы СБУ Маликова и начальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Валендюка

Зеленский надеется на продолжение санкций против РФ, пока все украинские территории не будут возвращены

Зеленский сменил состав СНБО, возглавил его - указ

Глава МИД ФРГ заявил, что не обсуждал с Зеленским "Северный поток 2"

В Швеции и Польше отмечают важность предстоящего первого зарубежного визита Зеленского

Зеленский встретился с руководителями НАБУ и САП, гарантирует независимость антикоррупционных институций

Конкретных прикидок для новой встречи глав "нормандской четверки" нет - Песков

Парубий: Никакой договоренности о закрытых списках на совещании Зеленского с лидерами фракций Рады достигнуто не было

Ляшко и Парубий заявляют, что стенограмма встречи лидеров фракций с Зеленским опубликована в отредактированном виде

Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ Остафийчука

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА