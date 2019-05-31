Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность", на съезде присутствуют Парубий и Климпуш-Цинцадзе

Пятый президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность").

Такое решение принято на съезде партии в пятницу в Киеве.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в съезде принимают участие председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко".

Съезд партии "Европейская солидарность" рассматривает организационные вопросы - о программе партии и центральном совете.