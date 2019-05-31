Политика

14:30 31.05.2019

Глава МИД ФРГ заявил, что не обсуждал с Зеленским "Северный поток 2"

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Глава МИД ФРГ заявил, что не обсуждал с Зеленским "Северный поток 2"

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским тему газопровода "Северный поток 2".

"Тема "Северного потока 2" вчера в Киеве во время моих переговоров с президентом Зеленским не обсуждалась", - сказал Маас журналистам в пятницу по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.

Строительство газопровода "Северный поток 2" в настоящее время продолжается, на территории Германии строится станция приемки газа. Отсутствует только одно разрешение на стройку по дну Балтийского моря - от властей Дании, хотя компания-оператор уже подала две заявки на два разных маршрута прокладки трубы.

Теги: #северный_поток_2 #зеленский #фрг
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