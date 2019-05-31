Политика

12:21 31.05.2019

Конкретных прикидок для новой встречи глав "нормандской четверки" нет - Песков

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Конкретных прикидок для новой встречи глав "нормандской четверки" нет - Песков

В Кремле заявили, что пока нет конкретных планов проведения саммита участников "нормандского формата" по урегулированию на Донбассе.

"Мы знаем, что у президента Украины были контакты с министром иностранных дел упомянутых стран ("нормандского формата"). Эта тематика обсуждалась, но пока конкретных каких-то прикидок нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с Владимиром Путиным в "нормандском формате".

Как отметил Песков, "после того, как в Украине появился новый президент, снова активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных минских договоренностей".

"И, конечно, есть необходимость продолжить обсуждение и в "нормандском формате". Вместе с тем для того, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия, необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договоренностей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, "все это требует дальнейшего прояснения".

Теги: #нормандский_формат #рф #песков
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