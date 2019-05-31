Политика

12:03 31.05.2019

Парубий: Никакой договоренности о закрытых списках на совещании Зеленского с лидерами фракций Рады достигнуто не было

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Парубий: Никакой договоренности о закрытых списках на совещании Зеленского с лидерами фракций Рады достигнуто не было

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий вновь опроверг информацию о каких-либо договоренностях о проведении парламентских выборов по закрытым спискам, которые якобы были достигнуты на встрече президента Украины Владимира Зеленского с руководителями фракций 21 мая.

"Каждый, кто почитал стенограмму, может подтвердить четко и ответственно: никакой договоренности о закрытых списках на совещании не было достигнуто. Никакой. И то, что было заявлено о договоренности с руководителями фракций об открытых списках – это откровенная неправда… Большинство, преобладающее большинство фракций, выступили за открытые списки и не давали подтверждения на идею Богдана (глава администрации президента Андрей Богдан – ИФ) - о том, что необходимо сделать закрытые списки", - сказал Парубий на заседании парламента в пятницу.

При этом он отметил, что "назначение главы администрации вопреки закону о люстрации – это для всех, кто от Майдана и до настоящего времени боролся за изменения в стране, является просто пощечиной".

"Очень жаль, что начинается президентство с антиконституционных указов и начинается с неправды. И это может прочитать любой человек", - подчеркнул Парубий.

Теги: #парубий #стенограмма #рада
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