Политика

11:50 31.05.2019

Ляшко и Парубий заявляют, что стенограмма встречи лидеров фракций с Зеленским опубликована в отредактированном виде

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Ляшко и Парубий заявляют, что стенограмма встречи лидеров фракций с Зеленским опубликована в отредактированном виде

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявляет, что обнародованная стенограмма состоявшейся 21 мая встречи лидеров фракций с президентом Украины Владимиром Зеленским сокращена, и требует предоставить полную версию видеозаписи.

"Я утверждаю, что эта стенограмма обнародована в цензурованном виде", - сказал Ляшко на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу.

По словам лидера фракции, в стенограмму не попали его слова о том, что в случае, если президент не будет выполнять Конституцию и законы Украины, то его, как Пиночета, будут "догонять всю жизнь".

Ляшко указал, что напомнил президенту историю Пиночета, но, по его словам, в стенограмме нет этого отрывка. "В этой стенограмме, которая вчера обнародована, этого отрывка моего разговора с президентом Зеленским нет… Я требую от Зеленского обнародовать видео встречи… и обнародовать полную стенограмму, без цензуры", - сказал он.

Лидер фракции добавил, что помнит, о чем говорили другие участники встречи, в том числе председатель парламента, но некоторые его высказывания вырезаны.

"Для чего президенту Зеленскому цензура? Пускай украинцы делают выводы", - сказал он.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Андрей Парубий подтвердил слова Ляшко и также отметил, что стенограмма опубликована с изменениями. "Я, коллеги, хочу подтвердить, что действительно в стенограмме есть некоторые перекручивания текста, изъяты некоторые предложения", - сказал спикер, выступая на заседании парламента.

На сайте президента Зеленского 30 мая вечером была обнародована стенограмма встречи президента с руководством Верховной Рады и парламентских фракций 21 мая 2019 года.

Теги: #ляшко #зеленский #стенограмма
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