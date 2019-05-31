Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ Остафийчука

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Главного следственного управления (ГСУ) Службы безопасности Украины (СБУ) Григория Остафийчука.

"Уволить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе №341/2019 от 31 мая.

Накануне Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении главы СБУ Василия Грицака.

Остафийчук в июне 2014 года был принят на работу в Главную военную прокуратуру. В июне 2015 года назначен на должность начальника ГСУ СБУ.