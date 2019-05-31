Политика

11:27 31.05.2019

Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ Остафийчука

1 мин читать
Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ Остафийчука

 Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Главного следственного управления (ГСУ) Службы безопасности Украины (СБУ) Григория Остафийчука.

"Уволить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе №341/2019 от 31 мая.

Накануне Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении главы СБУ Василия Грицака.

Остафийчук в июне 2014 года был принят на работу в Главную военную прокуратуру. В июне 2015 года назначен на должность начальника ГСУ СБУ.

Теги: #указ #сбу #кадры #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:50 31.05.2019
Ляшко и Парубий заявляют, что стенограмма встречи лидеров фракций с Зеленским опубликована в отредактированном виде

Ляшко и Парубий заявляют, что стенограмма встречи лидеров фракций с Зеленским опубликована в отредактированном виде

23:37 30.05.2019
Секретарь СНБО: Зеленский не ведет прямую коммуникацию с РФ, формируется переговорная позиция и потом проговаривается в "нормандском формате"

Секретарь СНБО: Зеленский не ведет прямую коммуникацию с РФ, формируется переговорная позиция и потом проговаривается в "нормандском формате"

21:17 30.05.2019
Визит в Брюссель покажет, какой будет внешней политика Украины при Зеленском, и развеет какие-то опасения - замглавы АП

Визит в Брюссель покажет, какой будет внешней политика Украины при Зеленском, и развеет какие-то опасения - замглавы АП

20:40 30.05.2019
На сайте президента обнародована стенограмма встречи Зеленского с руководством Рады и парламентских фракций 21 мая

На сайте президента обнародована стенограмма встречи Зеленского с руководством Рады и парламентских фракций 21 мая

19:34 30.05.2019
Зеленский после встречи с главами МИД Германии и Франции: они поддерживают главный приоритет каждого украинца – прекращение войны

Зеленский после встречи с главами МИД Германии и Франции: они поддерживают главный приоритет каждого украинца – прекращение войны

19:13 30.05.2019
Законопроект Зеленского об импичменте президента направлен на рассмотрение профильного комитета Рады

Законопроект Зеленского об импичменте президента направлен на рассмотрение профильного комитета Рады

18:53 30.05.2019
"Самопомич" поддержит увольнение глав МИД, Минобороны и СБУ

"Самопомич" поддержит увольнение глав МИД, Минобороны и СБУ

18:38 30.05.2019
Зеленский на встрече с главами МИД Германии и Франции обсудит Минские соглашения и экономические отношения между странами

Зеленский на встрече с главами МИД Германии и Франции обсудит Минские соглашения и экономические отношения между странами

18:15 30.05.2019
КС 4 июня определит форму производства относительно конституционности указа о роспуске Рады

КС 4 июня определит форму производства относительно конституционности указа о роспуске Рады

18:12 30.05.2019
"Батькивщина" поддержит увольнение глав Минобороны, МИД и СБУ

"Батькивщина" поддержит увольнение глав Минобороны, МИД и СБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Конкретных прикидок для новой встречи глав "нормандской четверки" нет - Песков

Парубий: Никакой договоренности о закрытых списках на совещании Зеленского с лидерами фракций Рады достигнуто не было

Ляшко и Парубий заявляют, что стенограмма встречи лидеров фракций с Зеленским опубликована в отредактированном виде

Аваков заявил, что не будет баллотироваться в народные депутаты

Парубий: Мы не позволим отменить ни закон о языке, ни квоты, ни декоммунизацию

ПОСЛЕДНЕЕ

Конкретных прикидок для новой встречи глав "нормандской четверки" нет - Песков

Парубий: Никакой договоренности о закрытых списках на совещании Зеленского с лидерами фракций Рады достигнуто не было

Аваков заявил, что не будет баллотироваться в народные депутаты

Парубий: Мы не позволим отменить ни закон о языке, ни квоты, ни декоммунизацию

Партия Смешко "Сила и честь" идет на выборы в Раду, предвыборный штаб возглавил Гордон

Вице-премьеры Розенко и Кириленко против отмены закона о языке

Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир считает, что с РФ можно договориться о прекращении войны, выступает за сокращение языковых квот и отмену закона о языке

И.Геращенко о стенограмме консультаций 21 мая: ни БПП, ни "Народный фронт" не соглашались на закрытые списки

Замглавы АП: есть "креативные" идеи по оживлению Минского процесса, в ближайшие дни будет обновлена работа ТКГ

Франция и ФРГ продолжат требовать освобождения украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА