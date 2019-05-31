Политика

11:14 31.05.2019

Партия Смешко "Сила и честь" идет на выборы в Раду, предвыборный штаб возглавил Гордон

1 мин читать
Партия Смешко "Сила и честь" идет на выборы в Раду, предвыборный штаб возглавил Гордон

Партия "Сила и честь" будет участвовать во внеочередных парламентских выборах, ее предвыборный штаб возглавил журналист Дмитрий Гордон, сообщил лидер этой политсилы, экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

"Мы уверены, что даже в условиях нехватки времени, ресурсов и доступа к популярным СМИ, имея такую большую поддержку соотечественников, именно партия "Сила и честь" станет той движущей силой, вокруг которой будет сформировано качественное и действенное парламентское большинство. Наша миссия: привести наконец-то настоящих профессионалов в Верховную Раду и правительство", - написал Смешко на своей странице в Фейсбуке.

Он сообщил, что руководителем предвыборного штаба стал журналист, общественный деятель Дмитрий Гордон, который не будет баллотироваться в Верховную Раду, а после выборов намерен вернуться к профессиональной деятельности журналиста.

Смешко баллотировался на президентских выборах, его поддержали 6,04% избирателей.

Теги: #гордон #выборы #смешко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:32 31.05.2019
И.Геращенко о стенограмме консультаций 21 мая: ни БПП, ни "Народный фронт" не соглашались на закрытые списки

И.Геращенко о стенограмме консультаций 21 мая: ни БПП, ни "Народный фронт" не соглашались на закрытые списки

05:13 31.05.2019
ЦИК разрешила выдвигать наблюдателей на выборы в Раду общественным организациям

ЦИК разрешила выдвигать наблюдателей на выборы в Раду общественным организациям

01:07 31.05.2019
Партию "Голос" олигархи не поддерживают - Вакарчук

Партию "Голос" олигархи не поддерживают - Вакарчук

00:38 31.05.2019
Кернес заявил, что откажется от депутатского мандата в случае избрания в Раду и останется мэром Харькова

Кернес заявил, что откажется от депутатского мандата в случае избрания в Раду и останется мэром Харькова

20:14 30.05.2019
ЦИК ожидает скорейших изменений в закон "О публичных закупках" или принятия нормативного акта для урегулирования вопроса закупок

ЦИК ожидает скорейших изменений в закон "О публичных закупках" или принятия нормативного акта для урегулирования вопроса закупок

17:30 30.05.2019
Мосийчук намерен баллотироваться в Раду по мажоритарке, а после выборов создать партию националистического направления

Мосийчук намерен баллотироваться в Раду по мажоритарке, а после выборов создать партию националистического направления

10:02 30.05.2019
В Кнессете проголосовали за самороспуск и новые выборы в сентябре

В Кнессете проголосовали за самороспуск и новые выборы в сентябре

00:45 30.05.2019
Кнессет ратифицировал самороспуск и новые выборы в сентябре

Кнессет ратифицировал самороспуск и новые выборы в сентябре

20:15 29.05.2019
"Самопомич" отобрала две трети людей в свой парламентский список

"Самопомич" отобрала две трети людей в свой парламентский список

19:30 29.05.2019
Печать бюллетеней не требует проведения тендера

Печать бюллетеней не требует проведения тендера

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Парубий: Мы не позволим отменить ни закон о языке, ни квоты, ни декоммунизацию

Вице-премьеры Розенко и Кириленко против отмены закона о языке

Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир считает, что с РФ можно договориться о прекращении войны, выступает за сокращение языковых квот и отмену закона о языке

И.Геращенко о стенограмме консультаций 21 мая: ни БПП, ни "Народный фронт" не соглашались на закрытые списки

Замглавы АП: есть "креативные" идеи по оживлению Минского процесса, в ближайшие дни будет обновлена работа ТКГ

ПОСЛЕДНЕЕ

Парубий: Мы не позволим отменить ни закон о языке, ни квоты, ни декоммунизацию

Вице-премьеры Розенко и Кириленко против отмены закона о языке

Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир считает, что с РФ можно договориться о прекращении войны, выступает за сокращение языковых квот и отмену закона о языке

Замглавы АП: есть "креативные" идеи по оживлению Минского процесса, в ближайшие дни будет обновлена работа ТКГ

Франция и ФРГ продолжат требовать освобождения украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива

Переговоры по организации встречи "нормандской четверки" продолжатся в ближайшее время – декларация глав МИД ФРГ и Франции

Замглавы АП Пристайко: у нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, и с Путиным

Главы МИД Польши и Швеции в Киеве проводят встречу с Климкиным

Глава МИД ФРГ считает, что мира на Донбассе можно достичь в рамках "нормандского формата"

Глава МИД ФРГ после встречи с Зеленским: Мы думаем над тем, как "оживить" Минский процесс и достичь мира на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА