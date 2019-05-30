Политика

20:55 30.05.2019

Замглавы АП: есть "креативные" идеи по оживлению Минского процесса, в ближайшие дни будет обновлена работа ТКГ

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Замглавы АП: есть "креативные" идеи по оживлению Минского процесса, в ближайшие дни будет обновлена работа ТКГ

Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко отмечает наличие определенных "креативных" идей по оживлению Минского процесса, над которыми ещё должны поработать эксперты и выйти на конкретные решения.

"Мы договорились о том, что "Минск" будет использоваться, что его деятельность, которая была остановлена, сейчас должна начаться по-новому. Уже есть определенные креативные идеи, которые мы обсуждали. Мы сможем поделиться ими, когда наши эксперты поработают над ними и выйдут на какие-то конкретные решения", - сказал он журналистам в четверг после встречи Зеленского с главами МИД Франции и Германии.

Пристайко указал, что для встречи лидеров государств "нормандского формата" нужно, чтобы у них "на столе было что-то конкретное", о чем они будут договариваться.

"Этому предшествует большая работа на всех уровнях. Мы собираемся в ближайшее время обновить работу Трехсторонней контактной группы, и эти решения будут через день-два", - сообщил он.

Теги: #переговоры #украина #возобновление #минск
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